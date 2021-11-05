Üye Girişi
Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü - Son Dakika

Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü

05.11.2021 09:05
Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da Efeler İlçesi'nin Tarım Müdürü ziyaret ettiği bir köyde hem çocukluğuna geri döndü hem de köylülerin haliyle hallendi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da Efeler İlçesi'nin Tarım Müdürü ziyaret ettiği bir köyde hem çocukluğuna geri döndü hem de köylülerin haliyle hallendi. Ziyaret ettiği köyde, makam arabasından inip eşeğe binip yol giden Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, köylülerin takdirini topladı.

Aydın'ın en büyük ilçesi olan Efeler ilçesinde büyük çoğunluğu kırsal ve dağ köyleri olmak üzere 83 mahallede hizmet veren Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, mesailerinin büyük bir kısmını köylerde geçiriyor. Zaman zaman otomobille ulaşım olmayan bölgelere de giderek bizzat çiftçilerle görüşmeler yapan Tarım Müdürü Mehmet Esen, buralarda hem köylülerin halleri ile hallenip hem de zaman zaman çocukluğuna dönüyor.

Bir program dolayısıyla ziyaret ettiği Ortakayacık Köyü'nde makam aracından inerek eşeğe binen Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve çocukluğunun köyde tarla ve bahçelerde geçtiğini belirterek, "Makamda kravat taksak da sahada yeri geldiğinde çizme ile yeri geldiğinde at ve eşek sırtında dağ bayır dolaşıyoruz. Halkımız pek alışık olmadığı için zaman zaman şaşırsa da bizim aslımız bu" diyerek saha ziyaretlerinde araç ile ulaşımın olmadığı bölgelerde hem çiftçinin haliyle hallendiğini hem de çocukluk yıllarını yaşadığını söyledi. - AYDIN

Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü
Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü
Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü

Mehmet Esen, Efeler, Aydın, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit kızından Başak Demirtaş'ın paylaşımına yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:13 Şehit kızından Başak Demirtaş'ın paylaşımına yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir 10:11 Bilal Erdoğan: Bir ülke borçlanarak büyüyebilir Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan olaylar 10:03 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan olaylar Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 09:49 Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası 09:09 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı 09:00 Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı

Son Dakika Haberleri
10:10 "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin
10:06 Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı
10:03 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan olaylar
09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor
09:32 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu
09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor
09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı
09:24 Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj
09:08 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası
09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
"Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin         
10:11
Arkadaşına Arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:10
Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı         
10:06
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor         
09:51
Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor         
09:31
Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj         
09:25
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 10:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement