Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Toplantısı

Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Toplantısı
29.07.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı'nda Tarım Sayımı ve IPARD III destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Genel Tarım Sayımı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Dönemi hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur, TKDK İl İrtibat Ofisi uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü ilçe sorumlusu, mahalle muhtarları ve teknik personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Müdürü Mikail Babur, 24 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek olan sekizinci Genel Tarım Sayımı'nın, sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulmasında temel teşkil edecek önemli verilerin toplanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sayım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Babur, vatandaşların kendilerine SMS ile iletilen tarihlerde İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan sayım bürosuna gelerek ya da e-Devlet üzerinden doğrulama yoluyla ankete katılım sağlayabileceklerini belirtti. Babur, "Sunumda, çağrı dönemlerine göre belirlenen yatırım konularında üreticilere, yetiştiricilere ve girişimcilere yüzde 50 ile 70 oranında hibe sağlanabileceği, bu desteklerin özellikle kırsal alanda ekonomik canlanma sağlayacağı ve ilçeye önemli katkılar sunacağı ifade edildi. Toplantıda, tarım sayımı kapsamında toplanacak verilerin arazi kullanımı, hayvan varlığı, alet ve makine envanteri, sulama imkanları ve tarım iş gücü gibi alanları kapsayacağı belirtildi. IPARD destekleri ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımları içeriyor. Yetkililer, hem sayım sürecine vatandaşların aktif katılımının hem de IPARD desteklerinden faydalanmak isteyen üreticilerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden bilgi almalarının büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantının devamında, TKDK uzmanları tarafından IPARD III Programı kapsamında uygulanacak hibe destekleri hakkında detaylı bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
Kurtlar Vadisi krizi ’’Zor kurtardım kendimi’’ diyerek resti çekti Kurtlar Vadisi krizi! ''Zor kurtardım kendimi'' diyerek resti çekti
10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı 10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Memurların zam talepleri belli oldu Memurların zam talepleri belli oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı

08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
08:07
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:14
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
14:04
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı
Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
14:04
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
14:01
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
13:51
Okan Buruk ikna etti Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
13:29
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ’’Chobani’’ olarak değiştirdi
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ''Chobani'' olarak değiştirdi
13:20
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i sattı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
13:18
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
13:16
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor
Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 09:53:35. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.