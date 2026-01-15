Tarım-Sen'den Çay Holding'in Konkordatosu Sonrası Hakları Verilmeyen İşçilere Destek: 20 İşçinin Alın Teri Daha Fazla Gasbedilmeden Çözülmelidir

(BURSA) - Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çay Holding'e bağlı işyerinde konkordato gerekçesiyle iş akitleri sonlandırılan işçilerle bir araya geldi. Kocagöz, "Bu mesele daha fazla büyümeden, buradaki 20 işçi arkadaşımızın alın teri daha fazla gasbedilmeden çözülmelidir. Bunun için devletin de belediyenin de sorumluluk alması ve inisiyatif göstermesini bekliyoruz. İster konkordato ilan etsinler ister iflas göstersinler, bu arkadaşlarımızın alacaklarını ödeyebilecek güçte olduklarını biliyoruz" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çay Holding'e bağlı işyerinde konkordato gerekçesiyle işten çıkarılan 20 işçinin hak mücadelesi sürüyor.

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Yenişehir Meydanı'nda eylem yapan işçilere destek verdi. Kocagöz, şunları kaydetti:

"Ya bu işçilerden yana tavır alınacak ya da bu holdingin yanında durulacak. İşçi arkadaşlarımızın sorununu üstlendik ve onların yanında duruyoruz. Bu kadar haksız, hukuksuz ve adaletsiz biçimde davranan holdingin karşısında hep birlikte durmalıyız. Bu mesele çözümsüz değil. Burada az sayıda işçinin, çok büyük olmayan alacakları söz konusu. Bu paranın bu patron için hiçbir anlamı yok. Villaları var, lüks araçları var. Bu parayı ödeyebilecek güçte olduklarını çok iyi biliyoruz. Bu mesele daha fazla büyümeden, buradaki 20 işçi arkadaşımızın alın teri daha fazla gasbedilmeden çözülmelidir. Bunun için devletin de belediyenin de sorumluluk alması ve inisiyatif göstermesini bekliyoruz. İster konkordato ilan etsinler ister iflas göstersinler, bu arkadaşlarımızın alacaklarını ödeyebilecek güçte olduklarını biliyoruz."