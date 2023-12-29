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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük kayba uğrayan Hataylı hayvan üreticilerinin kayıpları karşılanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, ayrıca Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgi vererek, üreticilerin desteklenmesi ve üretimin sürdürülmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı
29.12.2023 - 13:04,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük kayba uğrayan Hataylı hayvan üreticilerinin kayıpları karşılanıyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtımı gerçekleştirildi. Depremzede vatandaşlara hayvanlarını tek tek teslim eden bakan Yumaklı, deprem sonrası hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yapılan destekler hakkında bilgiler verdi.

"Büyükbaş hayvan kaybı yaklaşık 5 bin 408 adetti, bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşların kayıplarının karşılanması konusunda talimat verdiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize ve bütün kamuoyuna 'depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıpları birebir karşılanacak' diye söyledi ve bize de bu talimatı verdi. Biz bu geçen bu süre içerisinde 43 bin 317 adet küçükbaş hayvanın deprem bölgesindeki kayıpları olan vatandaşlarımıza dağıtımını tamamladık. Yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybı vardı. Onları da karşıladık. 26 bin 318 arı ile birlikte kovanı temin ettik. Büyükbaş hayvan kaybı vardı yaklaşık 5 bin 408 adet bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık. Bu pazar gününe kadar tamamının biz vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bütün bu kayıpları karşılarken özellikle en önemli, en cins olarak, verim olarak en üst düzeyde olanlarını vermek adına biraz da süreci yaymış olduk. Hatay'ımızda da bin 211 adedi dağıtılmıştı büyükbaş hayvanların, küçükbaş ve diğer saydığım kovan ve benzerli teminler yapılmıştı. Kendilerine teslim edilmişti. Bin 211 büyükbaş hayvandan teslim edilmişti. 762'sini de bugün biz burada üreticilerimizin bir bölümüne kendimiz verdik. Diğerlerini de arkadaşlar bu pazar gününe kadar şu anda yoldalar onlar da teslim etmiş olacaklar. Elbette biz üreticilerimizin üretimi sürdürebilmesi için birçok şey yapıyoruz" dedi.

"Dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir husus"

Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Daha dün Resmi Gazete'de gece yayınlandı. Mesela Gelir Koruma Sigortası yani buğday eken üreticilerimizin makarnalık ve ekmeklik buğdayla alakalı eğer poliçe yaptıkları, sigortaladıkları bedel piyasa fiyatından daha yüksekte kalır ise yani piyasa fiyatı düşerse o poliçeyle onları karşılayacağız. Dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir husus bunun gibi birçok uygulamamız var. Her şeye rağmen üretime devam eden üreticilerimizin üretimine devam edilmesi ve bu bereketli toprakların önce Anadolu'yu ondan sonra da ihtiyacı olan diğer coğrafyaları doyuracak, onların gıda ihtiyacını temin edecek üretimi yapabilmeleri" ifadelerini kullandı.

Kırıkhan ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Üldü ise, "Ben ineklerimin verileceğini düşünmüyordum. En son düşündüğüm şeydi. Çok şükür Allah bize bunu nasip etti. Rabbim, devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı programına katıldı - Son Dakika
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