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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıllık 240 milyon metreküplük suyu Tahtaköprü Barajı'ndan 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı Barajı'na aktaracak Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, projenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu
29.12.2023 - 17:14,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıllık 240 milyon metreküplük suyu Tahtaköprü Barajı'ndan 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı Barajı'na aktaracak Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtımı gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, hayvan dağıtımının ardından Kırıkhan ilçesinde inşaatı devam eden Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. Karasu regülatörü ve derivasyon sisteminin faaliyete geçmesiyle; yıllık 240 milyon metreküplük su, Tahtaköprü Barajı'ndan 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı Barajı'na aktarılacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Bu tünel, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle hizmet siyaseti yapma ve vatandaşa hizmetkar olma söylemi üzerine kurulu uygulamalarımızın en bariz örneklerinden biri. Yörede söylendiği şekliyle 'Hatay'ın GAP'ı.' 1.7 milyar liralık maliyeti var bu tünelin. Tahtaköprü Barajı'ndan 2 kilometrenin üzerinde bir uzunlukta, 5 metre çapında bir tünelle yıllık 240 milyon metreküplük suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak. Bu bereketli toprakların daha iyi üretim yapabilmesi için son derece önemli bir yatırım. Deprem bölgesinde devletimiz, vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi adına yatırımlarını gün geçtikçe çoğaltarak, büyük bölümünü de sona erdirerek çalışmalarına devam ediyor. Diğer taraftan bu yatırımlarımızla hayatımızın çok önemli bir parçası ve temel ihtiyacımız olan gıda üretimi için de çok önemli yatırım da devam edecek" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu regülatörü ve derivasyon kanalı inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika


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