Tarım ve Orman Bakanı Kayseri'ye ziyarette bulundu - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kayseri'ye ziyarette bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kayseri\'ye ziyarette bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valiliği ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:26
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Bir dizi programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valiliği ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Talas Çalışma Ofisinde, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tugğ.Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı daha sonra makama geçti. Makamda gerçekleştirilen görüşmede Vali Gökmen Çiçek, şehirde tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi sunumunda bulunup, ziyaretlerinden dolayı duymuş olduğu memnuniyeti ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı daha sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, daha sonra makama geçerek partililerle bir süre görüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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