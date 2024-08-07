Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar\'da Süt Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Başkanı Fatih Ersoy Afyonkarahisar'da süt sektörü temsilcileri ve üreticileriyle toplantıda buluştu.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya İl Müdürü Özkan Parlak, müdür yardımcıları, kurum personeli ve süt sektörü temsilcileri ile üreticiler katıldı. Süt sektörüne yönelik önemli görüşmenin yapıldığı toplantıda üreticilere yönelik yapılması planlan gelişmeler değerlendirildi. Üreticilerin üretimde çektiği sıkıntıların da değerlendirildiği toplantıda süt fiyatları da görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR