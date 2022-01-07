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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

07.01.2022 23:39
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son 19 yılda Kütahya'nın bakanlıktan 6,7 milyar TL yatırım ve destek aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son 19 yılda Kütahya'nın bakanlıktan 6,7 milyar TL yatırım ve destek aldığını söyledi.

Kütahya'nın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Bakan Bekir Pakdemirli, seracılıkta da büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Kütahya'nın konumuna da dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Büyükşehirlerimize çok yakın. Sera için de jeotermal olunca gerçekten doğru şeyler birleşmiş vaziyette. Kütahya'nın potansiyelinin çok büyük olduğuna, OSB'nin hemen dolacağına, sayılarının hızla artacağına inanıyorum. Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi.

2022 yılı Kütahya tarımsal yatırım müjdelerini paylaşan Pakdemirli, "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçimizin yıllık kira artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indirdik. Yeni arazi kiralamasında da bu uygulama geçerli olacak.Toprak analiz laboratuvarını il müdürlüğümüz bünyesinde yakında hizmete açıyoruz. Kütahya Arı Yetiştirici Birliğimiz bünyesinde bal paketleme ve süzme tesisi yakında açıyoruz. 20 bin ceviz fidanı dağıtımı yapacağız. Merkez, Çavdarhisar, Emet ve Hisarcık ilçelerinde 400 damızlık koç dağıtacağız. Dumlupınar ilçesinde süt toplama merkezi, Hisarcık ilçemize kadın kooperatifi için roll ekmek üretim tesisi, Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde mısır kurutma tesisi kuracağız. Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi serasını modernize edeceğiz. Çiftçilerimize muhtelif türlerde fidan dağıtımı yapacağız. Kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı mücadelesi projelerini başlatıyoruz" diye konuştu.

"26 köyde 2B çalışmalarını bitireceğiz"

"Kütahya'ya 2022'de 3,3 milyon TL kaynakla 6 yeni proje başlatacağız" diyen Bakan Pakdemirli, "Atıl ve nadas alanlarında ilave, 28 bin da sertifikalı buğday ve arpa ekimi yaptıracağız. İlave 9 bin da yağlık ayçiçeği, mercimek ve çerezlik kabak üretimi yaptıracağız.3 bin da mera alanı ıslah ve amenajman projesini yapacağız. 2022'de kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyon TL bütçe ayırdık. 2022 başvurularını almaya başladık. Altyapı yatırımı başvuruları 21 Ocak, ekonomik yatırım 31 Ocak'ta son. Uzman Eller Projesi kapsamında 100 bin TL hibe veriyoruz. IPARD kapsamında 57 proje 14 milyon TL, 36 projeye 41,2 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. IPARD 9 ve 10, toplam 93 projede 55,2 milyon TL hibe, 70,5 milyon TL yatırımdan bahsediyoruz. 2022 yılında 20 milyon TL'lik yatırım yapacağız. 3 milyon fidan dikeceğiz. 1,2 milyon fidan üreteceğiz. Oysu ve Sofça'da 2 bal ormanı tesisi kuracağız. 6 mesire yeri tesis edeceğiz. 20 milyon TL ORKÖY desteği vereceğiz. Emet Günlüce köyünde; 1.200 gelir getirici tür fidanı ve 6.000 lavanta fidanı dikeceğiz. Sosyal ağaçlandırma kapsamında 5 bin fidan dikeceğiz. 26 köyde 2B çalışmalarını bitireceğiz. Türkmen Dağı Ekoturizm Projesi, yaya yürüyüş ve bisiklet parkurunu bitireceğiz. Kestane ormanlarında gal arısı zararlısına karşı torymus sinensis ile biyolojik mücadele çalışmasını sürdürüyor olacağız. Çamlıca Tabiat Parkına Yaban Hayatı Müzesini yapıyoruz. Ormanların bakım ve üretim işletmesini yapan orman köylümüzün milli gelirden aldığı payı artırdık. 2022 üretim işleri birim fiyatları; 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 23, 1 Temmuz 2022'den itibaren yüzde 23 olmak üzere yıllık toplamda yüzde 51 oranında arttırdık. Kütahya'ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"22 bin 980 da araziyi sulayacak 3 göleti tamamladık"

Kütahya'da 3 sulama tesisinin geçtiğimiz ay tamamlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Su alanında; Kütahya'ya 1 milyar 120 milyon TL'lik 20 müjde hazırladık. 22 bin 980 da araziyi sulayacak 3 göleti tamamladık. Bu yıl ihalesini yapacağımız Tavşanlı Tunçbilek Göleti ve Gediz Kayacık Göleti ile 2.780 da arazi sulanacak. 52.420 da araziyi sulayacak olan 3 sulama tesisini 2021 Aralık'ta tamamladık. Sözleşmesini imzalanan Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması, Beşkarış Sulaması 3. Kısım, Emet İlçesi Emet Barajı Sulaması, Gediz Yunuslar Barajı Sulaması, Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması olmak üzere 5 sulama tesisi ile 60.200 da araziyi daha suya kavuşturacağız. 317 bin da arazinin toplulaştırılması için Tavşanlı, Çavdarhisar, Emet projelerimizin ihalesini yaptık. 4 proje kapsamında 400.000 m3 makineli çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

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Türk Lirası, Yatırım, Kütahya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek - Son Dakika
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