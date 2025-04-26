Tarım Yetkilileri Afyon\'da KKYDP Yatırımlarını İnceledi

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali Fuat Ceylan, Afyonkarahisar'da KKYDP yatırımları ve 16. etap uygulamalarıyla ilgili temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen heyet, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde uygulanacak olan 16. Etap Tebliği ve Uygulama Esasları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Toplantının ardından, KKYDP kapsamında hibe desteği almış işletmeler ziyaret edilerek üreticilerle birebir görüşmeler yapıldı. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, yatırımların mevcut durumu değerlendirilirken üreticilerin talepleri ve önerileri de dinlendi. Bu tür ziyaretlerin, kırsal kalkınma politikalarının sahadaki etkilerini izleme ve iyileştirme adına önemli katkılar sağladığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR