Tarla sularken kabloyu kemiren fare yangına neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Tarla sularken kabloyu kemiren fare yangına neden oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir fare, tarla sulama esnasında su motorunun kablosunu kemirerek yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

30.07.2024 22:15
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Tarla sularken kabloyu kemiren fare yangına neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde farenin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edilen bilgilere göre olay Yeniçubuk beldesinde meydana geldi. D.S. pancar tarlasını suladığı esnada su motorunun kablosunu fare kemirdi. Farenin kemirmesi sonucu oluşan arıza nedeniyle tarla kenarında bulunan otlarda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarla sularken kabloyu kemiren fare yangına neden oldu - Son Dakika

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