(MERSİN) - Türkiye- Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen proje kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Altaylılar mahallesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda iklime dirençli park kurulacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen 814 bin 303 avro bütçeli proje kapsamında Tarsus'un Altaylılar mahallesine yaklaşık 10 dönümlük alanda iklime dirençli park yapılacak. Tarsus'un iklim değişikliğine uyum kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan projeyle eğitim, bilinçlendirme ve uluslararası deneyim paylaşımı çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Polonyalı ve Türk peyzaj mimarlarının ortak çalışmasıyla tasarlanan parkta, kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen bitkiler kullanılacak. Yağmur suyunun toplanması, depolanması ve yeniden değerlendirilmesini sağlayan sistem oluşturulacak ve suyun toprakla buluşmasını kolaylaştıran yürüyüş yolları sayesinde de yağış sonrası su birikiminin önüne geçilecek. Çocuk oyun alanlarında ise ahşap gibi doğal malzemeler tercih edilecek.

Proje, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Polonya'nın Warka Kenti Belediye Başkanı Tomasz Rawski'nin katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, burada yaptığı konuşmada, kent genelindeki peyzaj uygulamalarında su tasarrufunu ön planda tuttuklarını belirterek çim alanlar yerine kuru peyzajı tercih ettiklerini, lavanta ve biberiye gibi az su isteyen bitkilerle iklim koşullarına uygun yeşil alanlar oluşturduklarını ifade etti. Başkan Boltaç, parkın çocukların ve gençlerin iklim konusunda bilgi ve farkındalık kazanacağı bir eğitim alanı da olacağını belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN İŞİ YAPMAK DEĞİL, O İŞE SAHİP ÇIKMAK"

Yatırımların kalıcı olması ve gelecek nesiller tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Boltaç, "Önemli olan işi yapmak değil, o işe sahip çıkmak" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Boltaç, Tarsus'un bu alanda daha dirençli bir kent haline gelmesi için kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve mahalle sakinleriyle iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

"ÇALIŞMALAR HER İKİ ÜLKEYE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Polonya'nın Warka Kenti Belediye Başkanı Tomasz Rawski de iklim dirençli park projesindeki iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin farklı coğrafyalarda bulunmasına rağmen iklim değişikliği konusunda benzer sorunlarla karşılaştığına işaret etti. Tarsus Belediyesi ile ortak çözüm yolları geliştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Rawski, proje kapsamında ortaya çıkacak çalışmaların her iki ülkeye de katkı sağlayacağını ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını söyledi.