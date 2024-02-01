Tarsus Belediye Başkanı: Ramazan ayında ekmek 1 liradan satılacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 110 bin ekmek kapasiteli yeni ekmek fabrikasının yakında açılacağını belirterek, Ramazan ayında ekmeğin 1 liradan satılacağını söyledi.
Bozdoğan, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Tarsus'un geliştiğini belirten Bozdoğan, "Yapılmaz dedikleri Organize Sanayiyi 2 bölümüyle yaklaşık 15 bin işçiyi alacak kapasitede cam sanayiyi de buraya getirmek için elimizden geleni yaptık ve bu başarıydı. Bu yıl içerisinde sadece cam üretmeyecek, aynı zamanda ambalaj fabrikalarını da ortaya koyduğunda devasa, belki de orta ölçekli, küçük ölçekli dünya kadar sanayi bölgelerinin önü açılmış olacak. Bu bir kentin dirilişidir. Bu bir kentin ortalama olarak kişi başına düşecek gelirinin artması demektir. Bu gelirin artması gerçekten önemli" dedi.
Atık su bedeline ve ekmek fiyatına değinen Başkan Bozdoğan, "Bu konuda da ısrarla mecliste hep söyledim. Türkiye'nin en pahalı suyunu içen Tarsus, bundan sonra en ucuz suyunu içecek dedim ve atık su bedeli Tarsus'ta alınmadı. Türkiye'de alınmayan tek yer Tarsus Belediyesi. Atık bedelinin alınmaması vatandaşın 350 milyon TL'sinin cebinde kalması demek. Ekmek fabrikamız açılıyor. Aylık 110 bin tane ekmek, diğer fabrikayla birlikte toplam 150 bin tane ekmek üretilecek. Ekmek fiyatımız 220 gram 4 buçuk lira. Türkiye'nin en ucuzu ekmeği. Allah izin verirse yine Ramazan ayında 1 TL olacak" ifadelerini kullandı.
Kadınların istihdamına önem verdiğini ifade ederek yapılan kreşlere değinen Başkan Bozdoğan, "Bugün bu kente belediye başkanı olduğumda söylediğim tek söz, yaşam kalitesini artırmak. Kadınlara özellikle seslenmek istiyorum. Şu çok önemli, bugün 20 tane kreş açtıysam sırf sizin için açtım. Tek nedeni var, çocuklarınızı gönderin kendiniz rahat işe dönün, üretken olun. Ev hanımı olarak bile rahat olun. Çocuklarınıza biz bakarız, eğitimlerini yaparız. Kreş bir taneydi, belediyenin personelinin çocuğu gidiyordu. Biz her mahalleye kreşi kazandıracağız" şeklinde konuştu. - MERSİN
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Son Dakika › Yerel › Tarsus Belediye Başkanı: Ramazan ayında ekmek 1 liradan satılacak - Son Dakika
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