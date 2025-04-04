Tarsus Belediyesi Borçlarını Ödedi, Büyük Projeler Yolda - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Borçlarını Ödedi, Büyük Projeler Yolda

Tarsus Belediyesi Borçlarını Ödedi, Büyük Projeler Yolda

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mali dengesini sağladıklarını ve daha büyük projelere imza atacaklarını duyurdu. Borçların önemli ölçüde azaltıldığını belirten Boltaç, yeni müdürlüklerle hizmetlerin etkinliğinin artacağını ifade etti.

04.04.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
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Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyenin geçmiş dönemden kalan borçlarını kapatmaya çalışarak mali dengesini sağlama yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Bundan sonra Tarsus için daha büyük projelere imza atacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, daimi encümen üyeliği seçimi, ihtisas komisyonlarına üye seçimi, 2024 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve denetim komisyonu raporunun meclise sunulması gibi gündem maddeleri görüşüldü. Tarsus Belediyesi, hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 4 yeni müdürlük kurulması yönündeki teklifi meclise sundu. Yerel Hizmetler Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Arşiv Müdürlüğü oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni müdürlüklerin, özellikle kırsal alanlarda hizmetlerin hızlanmasını sağlayarak belediyenin çalışmalarını daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.

"Tarsus için daha büyük projelere imza atacağız"

Meclis toplantısında konuşan Başkan Boltaç, belediyenin ekonomik açıdan toparlanma süreci geçirdiğini ve yeni dönemde mali sıkıntıların geride kalacağını vurguladı. Boltaç, "Tarsus Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlarını kapatmaya çalışarak mali dengesini sağlama yolunda hızla ilerliyor. Emekliye ayrılan personellerin tazminatları, içerde kalan maaşlar ve diğer ekonomik yükümlülükler eksiksiz şekilde tamamlandı. Artık bütçe problemi olmayan, güçlü ve yatırım yapabilecek bir belediyeyiz. Bundan sonra Tarsus için daha büyük projelere imza atacağız" diye konuştu.

"Borçları ödedik, gelirleri artırdık"

Göreve geldiklerinde belediyenin borç yükünün oldukça yüksek olduğunu belirten Başkan Boltaç, "Bugün itibarıyla borcumuz 501 Milyon TL'ye düştü. Bir yıl içinde 200 milyon TL borç ödedik. Bunun içinde devletin yeni düzenlemeleri nedeniyle emekli olan 190 kişi var. 190 kişinin emekliliği nedeniyle belediyemizin ödemesi 116 milyon 903 bin TL'dir. Bunun 85 milyon 390 bin TL'sini ödedik, kalan 31 milyon 500 bin TL'yi de aylara bölerek ödeme planına aldık" dedi.

Belediyenin mali yapısını güçlendirirken, aynı zamanda halka hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Boltaç, "Borçları ödedik, gelirleri artırdık. Bir yandan tazminatları ödüyor, diğer yandan da yatırımlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Boltaç, gelir-gider dengesinin kontrol altına alındığını, bundan sonra kaynakların verimli kullanılarak kente daha fazla hizmet sunulacağını kaydetti.

"Gelir ve gider dengesi şeffaf şekilde yönetiliyor"

Tarsus Belediyesinin herkesle diyalog kuran, kapsayıcı bir anlayışla hareket ettiğini belirten Başkan Boltaç, "Şeffaf bir belediyeyiz. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin tereddüt etmesine gerek yok. Belediyemiz, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edecek. Belediyemizin mali yapısı, gelir ve gider dengesi şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Tarsus Belediyesi, sorumluluklarının bilincinde, her adımını hesap verebilirlik ilkesiyle atan bir yönetim anlayışına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Senede 3-4 milyon turist ağırlayacağız"

Tarsus'un turizmin oscar ödülüne layık görüldüğünün altını çizen Boltaç, "Kentimiz, FIJET tarafından verilen dünyanın en prestijli turizm ödülü olan Golden Apple (Altın Elma) ödülüne layık görüldü. Bu gurur hepimizin. Tarsus'un uluslararası alanda tanınan bir turizm merkezi olma yolundaki başarısının bir göstergesidir. Kadim kentimiz Tarsus'umuzu uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Senede 3-4 milyon turist ağırlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Borçlarını Ödedi, Büyük Projeler Yolda - Son Dakika

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