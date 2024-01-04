 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak

Tarsus Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadını tamamladı. Elde edilen 50 ton silaj, küçük ölçekli hayvan üreticilerine ve talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, tarım alanında çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

04.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Tarsus Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadını tamamladı. Proje kapsamında elde edilen 50 ton silaj, ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, yapılan hasadın detaylarını paylaşarak, arazinin 20 dekarlık olduğunu ve dönüm başına 3 ile 4 ton arası silajlık mısır elde edildiğini belirtti. Hazırlanan 50 kilogramlık torbalardaki mısır silajları, küçük ölçekli hayvan üreticilerine ve talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, "Zor şartlar altında üreticilik yapan çiftçilerimize destek olmak amacıyla silajlık mısır dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler olarak tarım alanında çalışmalarımızı devam ettirerek koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Tarsus Belediyesi, Mehmet Özer, Tarsus, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzinin litre fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 17 kuruş zam
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement