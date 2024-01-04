Tarsus Belediyesi, Ücretsiz Silajlık Mısır Dağıtımı Yapacak

Tarsus Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla kendi arazisinde ekimini gerçekleştirdiği silajlık mısırın hasadını tamamladı. Proje kapsamında elde edilen 50 ton silaj, ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak.

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, yapılan hasadın detaylarını paylaşarak, arazinin 20 dekarlık olduğunu ve dönüm başına 3 ile 4 ton arası silajlık mısır elde edildiğini belirtti. Hazırlanan 50 kilogramlık torbalardaki mısır silajları, küçük ölçekli hayvan üreticilerine ve talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, "Zor şartlar altında üreticilik yapan çiftçilerimize destek olmak amacıyla silajlık mısır dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler olarak tarım alanında çalışmalarımızı devam ettirerek koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.