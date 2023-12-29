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Tarsus Doğa Parkı'nda Anneleri Tarafından Kabul Edilmeyen Babun Yavrusuna Ekipler Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı'nda Anneleri Tarafından Kabul Edilmeyen Babun Yavrusuna Ekipler Sahip Çıkıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ve annesi tarafından kabul edilmeyen babun yavrusuna ekipler annelik yapıyor. Yavru babuna 'Limon' ismini veren ekipler, gece gündüz onunla ilgileniyor. Sağlıklı bir şekilde doğan Limon'u kuvöze koyan ekipler, küçük yavruyu saat başı besliyor. Limon'un rahat edebilmesi için her türlü konforu sağlayan ekipler, onu büyüdüğünde kardeşinin yanına yerleştireceklerini belirtti. Tarsus Doğa Parkı'nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, Limon'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve anne şefkati göstererek büyüttüklerini söyledi. Limon'un annesinin anneliği kabul etmediğini belirten Ölmez, yavru babunu kurtarmak için kuvözde beslediklerini ifade etti. Yavrunun adını Limon koyduklarını açıklayan Ölmez, bu ismi hem bölgeye özgü bir narenciye çeşidi olmasından dolayı hem de hasat zamanı olduğu için seçtiklerini belirtti.

Tarsus Doğa Parkı\'nda Anneleri Tarafından Kabul Edilmeyen Babun Yavrusuna Ekipler Sahip Çıkıyor
29.12.2023 - 09:34,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ve annesi tarafından kabul edilmeyen babun yavrusuna ekipler annelik yapıyor. Yavru babuna 'Limon' ismini veren ekipler, gece gündüz onunla ilgileniyor.

2021 yılında Nisan'ı doğuran ve anneliği kabul etmeyen Nazo, bu yıl doğurduğu yavrusunu da kabul etmedi. 23 Aralık'ta Doğa Parkı'nda hayata 'merhaba' diyen Limon'a ekipler adeta annesi gibi bakıyor. Nisan'ı büyüten ekipler, kardeşi Limon'u da aynı özenle büyütüyor.

Sağlıklı bir şekilde doğan Limon'u kuvöze koyan ekipler, küçük yavruyu saat başı besliyor. Doğa Parkı'nda bulunan Ankara Tiftik Keçisi'nden  sağdıkları sütle Limon'u besleyen ekipler, Limon'un rahat edebilmesi için her türlü konforu sağlıyor. Kuvözünde bulunan beze sarılan ve asla bırakmayan Limon, yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR YAVRU"

Tarsus Doğa Parkı'nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, Limon'un sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "23 Aralık 2023 doğumlu. Çok sağlıklı bir yavru. Zaten renklerinden de belli. Besleniyor, idrarını, kakasını yapabiliyor. Şimdilik bir sıkıntımız yok" dedi.

"ANNE ŞEFKATİ GÖSTEREREK BÜYÜTÜYORUZ"

Daha önce de aynı anneden doğan Nisan'ı büyüttüklerini hatırlatan Ölmez, "Zaten tecrübemiz de var. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz daha vardı. O tecrübelerden de faydalanıyoruz ve anne şefkati göstererek büyütüyoruz" dedi.

Ölmez, Limon'u annesinin kabul etmediğini belirterek, "Annesi maalesef anneliği kabul eden bir birey değil. Daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor" diye konuştu.

"BU BÖLGEYE ÖZGÜ OLDUĞU İÇİN ADINI LİMON KOYDUK"

Limon ismini koymalarının nedenini de anlatan Ölmez, "Sebebi hem bu bölgeye özgü bir narenciye çeşidi olduğu için hem de şu anda hasat zamanı olduğu için adını Limon koyduk" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tarsus Doğa Parkı'nda Anneleri Tarafından Kabul Edilmeyen Babun Yavrusuna Ekipler Sahip Çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Doğa Parkı'nda Anneleri Tarafından Kabul Edilmeyen Babun Yavrusuna Ekipler Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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