Tarsus Köylü Pazarı Modernleşiyor - Son Dakika
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Tarsus Köylü Pazarı Modernleşiyor

Tarsus Köylü Pazarı Modernleşiyor

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Köylü Pazarı'nın daha nezih, ferah ve modern bir yapıya kavuşacağını ve bu alanın turistlerin uğrak noktası olacağını belirtti. Esnafla bir araya gelen Boltaç, Tarsus'taki turizm yatırımlarının şehir ekonomisine katkıda bulunacağını vurguladı.

14.09.2024 10:34  Güncelleme: 10:51
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Köylü Pazarı'nın daha nezih, ferah ve modern bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, pazar esnafıyla buluşarak taleplerini dinledi, hayata geçirilecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Esnafa verdiği destek sözünü yineleyen Boltaç, Tarsus'ta yapılacak turizm yatırımlarının şehrin kalkınmasına ve esnafın iş potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Seçim öncesi verdikleri sözleri hatırlatan Boltaç, her zaman halkın ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Söz verdiğimiz gibi halkımızın ve esnafımızın yanındayız. Sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretme anlayışımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Turistlerin uğrak noktası olacak"

Toplantıda, köylü pazarının geleceğiyle ilgili de açıklama yapan Boltaç, Tarsus Köylü Pazarı'nın daha nezih, ferah ve modern bir yapıya kavuşturulacağını dile getirerek, "Köylü pazarımızı, hem esnafımızın hem de ziyaretçilerimizin rahat edeceği bir yer haline getireceğiz. Bu alan, şehrimize gelen turistlerin uğrak noktası olacak" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi'nin yürüttüğü projelerle şehrin ekonomik olarak gelişmesinin hedeflendiğini vurgulayan Boltaç, esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini ve şehrin her kesimiyle iç içe olacaklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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