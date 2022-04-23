Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı

23.04.2022 17:45

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tarsus Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile ilçenin dört bir yanını bayram sevinci sardı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ’Cumhuriyet’in en büyük ve en özel kazanımlarından birisi olan 23 Nisan'a sahip çıkma ve yaşatma arzumuz ilelebet sürecektir’’ dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ile ilçenin dört bir yanını bayram sevinci sardı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Cumhuriyet'in en büyük ve en özel kazanımlarından birisi olan 23 Nisan'a sahip çıkma ve yaşatma arzumuz ilelebet sürecektir" dedi.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tarsus'ta coşkuyla kutlandı. Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan katılım sağladı. Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan programına da katılım sağlayan Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda derece giren öğrencilere plaketlerini takdim etti.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEŞİTLİ FESTİVALLER DÜZENLENDİ

23 Nisan'da çocuklar için dolu dolu bir program hazırlayan Tarsus Belediyesi, 5. Geleneksel Çocuk Resim Festivali ve Satranç Festivali düzenledi.

Aznakay Parkı'nda başlayan 23 Nisan Korteji Kültür Merkez Park'a kadar devam etti. Ayrıca Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi'nde "Neden" isimli çocuk oyunu prömiyeri gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Bozdoğan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünyada bir ilk olarak bir milli bayramı çocuklara adamış. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere, sizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı
Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı
Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı
Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı

YORUMLAR
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Tarsus Belediyesi, 23 Nisan, Tarsus, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta 23 Nisan Dolu Dolu Kutlandı - Son Dakika
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