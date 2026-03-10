Tarsus'ta iftar sofrasında kardeşlik buluşması - Son Dakika
Tarsus'ta iftar sofrasında kardeşlik buluşması

10.03.2026 19:47  Güncelleme: 19:49
Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

Şehitishak Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar buluşmasına Belediye Başkanı Ali Boltaç'ı temsilen Başkan Yardımcısı Ali Uyan katıldı. Programa ayrıca siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda vatandaşlar aynı sofrayı paylaşarak iftarlarını açtı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

İftar programı, yapılan sohbetler ve vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde samimi bir ortamda sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

