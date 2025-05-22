Tarsus\'ta Kurban Bayramı İçin Tek Noktada Kurbanlık Satışı

Mersin'in Tarsus Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde düzeni sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla kurbanlık hayvan satışlarını tek bir noktada toplama kararı aldı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu yıl satışların yalnızca Belediye Hayvan Pazarı'nın arkasında yer alan 60 dönümlük alanda yapılacağını duyurdu.

Tarsus Belediyesinin, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Alınan kararla, şehir içinde gelişigüzel kurulan satış noktalarının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin ve trafik yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Pazar alanında su, tuvalet ve aydınlatma gibi temel altyapılar kurularak, hem satıcıların hem de vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanacak.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ün öncülüğünde İlçe Kurban Komisyonu tarafından kurban satış alanında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, hem alandaki fiziki şartlar, hem de satış sürecine dair kurallar yerinde incelendi. Satıcıların yerleşim düzeninden, hayvanların sağlık durumuna kadar pek çok kriter titizlikle kontrol edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesini sağlamak bizim önceliğimiz. Bu nedenle kurbanlık satışlarını tek bir alanda toplayarak, hem çevre düzenini, hem de halk sağlığını korumayı amaçladık. 60 dönümlük bu alanda satıcılarımız için gerekli tüm şartları oluşturduk"dedi. - MERSİN