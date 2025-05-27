Tarsus'un Gelişimi İçin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarsus'un Gelişimi İçin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Tarsus\'un Gelişimi İçin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Düzenlendi
27.05.2025 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un ekonomik ve sosyal potansiyelini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Tarsus'un tüm sektörlerde büyümeye uygun bir kent olduğunu vurguladı. Toplantıya çeşitli yöneticiler katıldı ve alınan kararların takibinin önemine dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına katılarak, "Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" dedi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ruhi Koçak'ın başkanlığında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, STK, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Tarsus'un, Mersin'in en stratejik, en fazla nüfusa sahip ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Ben, Tarsus'u önünde çok fırsatlar varken uzun yıllardır bu fırsatları ıskalayan bir kent olarak nitelendiriyorum. Tarsus, sanayisi, tarımı ve çok eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle kültür ve tarih turizmine uygun bir yer olması ile birkaç sektörün beraber büyüyebileceği bir ilçemiz. Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" ifadelerini kullandı.

"Alınan kararların takibi son derece önemli"

Son günlerde gerek Organize Sanayi Bölgeleri, gerek turizm yatırımları ve tarımda katma değeri ve pazar değeri yüksek ürünlerin daha çok üretilmesinin, Tarsus'un değerini bir kat daha yükselttiğini dile getiren Seçer, "Bu toplantıların içeriğinde konuşulanlar kadar, alınan kararların takibi de son derece önemli" diye konuştu. Kendisinin büyükşehir belediye başkanı unvanının yanı sıra hem TTSO üyesi hem de bölgeyi iyi tanıyan bir kişi olarak gerekli katkıları yapacağını söyleyen Seçer, Tarsus'un daha iyi noktalara gelmesi için tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu kurul, bu kentin ortak bir aklı"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus gibi kadim bir kente önemli işler yapmak istediklerini kaydetti. İstişare Kurulunun ortak aklın buluştuğu bir nokta olduğunu belirten Boltaç, "Her yaptığımız toplantının, her yaptığımız işin bu kente dair sürdürülebilir ama bir o kadar da bu kent için faydalı işler olması gerekir. Ben Yüksek İstişare Kurulunun da bu anlamda çok büyük katkı sunacağının, bu kente çok büyük değer katacağının farkındayım. Burası bu kentin ortak bir aklı" dedi. Tarsus Belediyesi olarak Tarsus için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekleyen Boltaç, Başkan Seçer'in kapsayıcı tavrının da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kenti aldığımız noktadan çok daha iyi bir noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yüksek İstişare Kurulu, Yerel Haberler, Vahap Seçer, Belediye, Politika, Ekonomi, Tarsus, mersin, Kültür, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus'un Gelişimi İçin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
17:00
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'un Gelişimi İçin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.