Tarsus'un Zengin Kültür ve Gastronomisi Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Tarsus'un Zengin Kültür ve Gastronomisi Tanıtıldı

Tarsus\'un Zengin Kültür ve Gastronomisi Tanıtıldı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, katıldığı bir etkinlikte Tarsus'un tarihi, sanatı, mutfağı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Tarsus'un yerel lezzetlerini ve yapılacak projeleri tanıtarak, kentin önemine vurgu yaptı.

14.10.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, katıldığı bir programda Tarsus'un tarihi, sanatı, zengin mutfağı ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Sanat, müzik ve tarihe dair keyifli bir sohbetin gerçekleştiği programda, Tarsus'un yöresel lezzetleri, Tarsus kebabı, humus, fındık lahmacun, Tarsus şalgamı ve sıkma gibi lezzetleri tanıtıldı. Aynı zamanda Başkan Boltaç, Slow Food Yeryüzü Pazarını anlattı. Tarsus'un güzelliklerini ve Atatürk'ün Tarsus'a gelişini anlatarak konuşmalarına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus'un en önemli noktalardan biri olan Şelale'deyiz. Burası muazzam bir görsele sahip. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adana'dan Mersin'e geçerken bir gece Tarsus'ta konaklıyor. Tarsus'ta hem barajımız hem de Tarsus'un merkezinde parkımız var. Her iki noktaya da hayran kalıyor ve keyifli anlar geçiriyor. Kendisi Şelalemize de geliyor. Atatürk'ün gittiği her yerde, gördüğü her noktada, izlediği her çalışmada bir güzellik var" dedi.

"Tarsus, parlayan bir yıldız olmayı hak ediyor"

Tarsus'un tarihini anlatan Başkan Boltaç, "Tarsus 10 bin yıllık tarihi olan, Hristiyanların, Musevilerin ve Müslümanların kutsal saydığı bir toprak. Burası birçok medeniyete başkentlik yapmış bir kenttir. Dolayısıyla Hristiyanlar için Aziz Paul'un, Museviler için Danyal Peygamberin, Müslümanlar için de Eshab-ı Keyf'in etkisi vardır. Bu kadim topraklar önemli bir noktadır. Bu coğrafyanın çok geniş bir yeri sit alanı. Tarsus'un üstü ne kadar zenginse, yeraltı daha da zengin. Dolayısıyla Tarsus, parlayan bir yıldız olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarsus'un önemli bir kent olduğunun altını çizen Başkan Boltaç, "Tarsus sokaklarında gezdiğinizde gerçekten tarihi bir kokuyu alıyorsunuz. Sanki zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla Tarsus, tarımda, sanayide ve turizmde önemli bir rol almıştır" diye konştu.

Tarsus'un gastronomi kültürüne değinen Boltaç, şöyle devam etti; "Bu kentte lezzet uzun yıllar boyunca damakta kalıyor ve süreklilik arz ediyor. Bu durum gastronomi anlamında bizim için çok önemli. Tarsus'a gelenler Ümit Yaşar Oğuzcan gibi sanatı en dibine kadar en güzel şekilde yaşayabiliyor. Gastronomi anlamında da çok güzel keyifli bir kente geliyor. Havalimanı da açıldı. Artık gelmeniz için bir sebep daha var. Ben Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı bu güzel tarihe sahip olan Tarsus'a davet ediyorum. Bizim Siptilli Çarşımız var. O çarşıyı Gastronomi Merkezine çeviriyoruz. Kısa bir süre sonrada açılışını yapacağız. Bu bölgeyi trafiğe kapatacağız. Hem esnafımız kazanacak hem de canlılık getireceğiz. Analı kızlı, övelemeç, yüksük çorbası, sarımsaklı köftemiz var. Bizde gastronomi çok önemli bir nokta. 1-3 Kasım tarihleri arasında Tarsus Festivali var. Bu festivale de herkesi davet ediyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'un Zengin Kültür ve Gastronomisi Tanıtıldı - Son Dakika

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