Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.
Modern Evler Mahallesi'nde yer alan taş ocağının araç kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin korkunç sarsıntısı ve sesi ürpertiyor. - HATAY
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Son Dakika › Yerel › Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı - Son Dakika
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