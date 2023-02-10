Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı - Son Dakika
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Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı

10.02.2023 15:21
Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.

Modern Evler Mahallesi'nde yer alan taş ocağının araç kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin korkunç sarsıntısı ve sesi ürpertiyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı - Son Dakika

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