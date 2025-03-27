Taşan ve Aykut\'tan Sosyal yardım ve dayanışma ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum'da bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Programa, Sosyal Yardımlaşma İl Müdürü Haluk İlhan ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Pasta yapımı ve tenis etkinliği

Taşan ve Aykut, Erzurum Çocuk Destek Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelerek pasta yapımı ve tenis etkinliklerine katıldı. Çocuklarla keyifli anlar geçiren ikili, sosyal aktivitelerin önemine vurgu yaparak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Etkinlikler sırasında çocuklarla birebir ilgilenen Hasan Aykut, merkezin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mutfak ve yangın tüpü denetimi

Taşan ve Aykut, Çocuk Destek Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde mutfakları, yangın tüplerini ve hijyen koşullarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engellilerle el sanatları etkinliklerine katılan ikili, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kurum ziyaretleri ve bilgi alışverişi

Taşan ve Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Müdür Yardımcısı Ünal İnci ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı kapsamında yapımı devam eden 75 konut projesi ele alındı. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkililerinden Yakutiye SYDV yeni hizmet binası, kurslar ve Aile Destek Merkezi hakkında bilgi alındı. Hasan Aykut, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek el sanatları çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Saha incelemeleri

Program kapsamında Taşan ve Aykut, 2025 Aile Yılı kapsamında ebeveyn kaybı yaşayan aileleri ziyaret etti. Bayram öncesinde ailelerin mutluluklarına ortak olundu ve çocuklara hediye verildi. Şehit Nurettin Tokyürek'in ailesi de Aziziye'de bulunan evinde ziyaret edildi. Evde Kur'an okundu, dua edildi ve aileyle sohbet gerçekleştirildi. Taşan, şehit ailesinin misafirperverliği ve aziz hatıralarına duyduğu saygıyı dile getirirken; Aykut, böyle anlamlı ziyaretlerin sosyal yardımlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayrıca, Taşan ve Aykut, Gazi Abdurrakip Karagöl'ü Palandöken'deki evinde ziyaret etti. Gazi Karagöl ile sohbet eden ikili, gazilerin ülke için taşıdığı kıymetli anlamı vurguladı.

Destek vurgusu

Ziyaretlerin ardından Ahmet Taşan, Erzurum'daki sosyal yardım projelerinin güçlendirilmesi için gereken her türlü desteğin devam edeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise, gerçekleştirilen ziyaretlerin toplumun her kesimine dokunma adına büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu tür sosyal destek çalışmalarının artarak süreceğini söyledi. Aykut, Erzurum'daki sosyal projelerin başarıyla yürütülmesi için bakanlık ve yerel yönetimlerle iş birliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM