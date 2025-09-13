Tasarımcı Kadınlar Etkinliği Kayseri'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tasarımcı Kadınlar Etkinliği Kayseri'de Gerçekleştirildi

Tasarımcı Kadınlar Etkinliği Kayseri\'de Gerçekleştirildi
13.09.2025 18:32  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği'nde girişimci kadınlarla bir araya geldi ve stantları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi'nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği'nde girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadim kent Kayseri'de çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenmesine önem veren ve kültür sanat organizasyonlarına da daima destek olan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri de yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi'nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği'ne katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile adeta yeniden hayat bularak Kayserililerin keyif mekanlarından biri olan Kayseri Mahallesi'ndeki bir otelin ev sahipliğinde düzenlenen renkli etkinlikte Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, girişimci kadınlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı.

Etkinlikle 35 kadın girişimci stant açarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, stantları ilgiyle gezerek el emeği, göz nuru ürünleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, girişimci kadınlar ve etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Etkinliğe dair değerlendirmeler bulunan Büyükkılıç, "Yaptığımız restorasyon çalışmaları ile Kayseri Mahallesi, adeta yeniden hayat bularak Kayserili hemşehrilerimizin keyif mekanlarından biri oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Mahallesi'nde düzenlenen Tasarımcı Kadınlar Etkinliği'nde kıymetli eşim Necmiye Hanımefendi ile birlikte girişimci kadınlarla bir araya geldik. Maşallah kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, bereketleniyor. Biz de bu keyifli etkinlikte kıymetli eşim ile birlikte birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı stantları tek tek ziyaret ettik" diye konuştu.

Girişimci kadınlar ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Büyükkılıç da girişimci kadınlara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tasarımcı Kadınlar Etkinliği Kayseri'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik Salona polis girdi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
17:01
Galatasaray taraftarı Barış Alper’i affetti
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
16:02
Canlı anlatım Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım! Gol geldi ancak ofsayt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 18:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Tasarımcı Kadınlar Etkinliği Kayseri'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.