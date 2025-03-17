Taşbaşı Parkı İçin Adalet Arayışı: Giresun Belediyesi Dava Açtı - Son Dakika
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Taşbaşı Parkı İçin Adalet Arayışı: Giresun Belediyesi Dava Açtı

Giresun Belediyesi, mülkiyeti 1933 yılından beri halkın kullanımında olan Taşbaşı Parkı'nın vakfa devredilmesine karşı, parkın yeniden belediyeye devredilmesi için dava açtı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile birlikte binlerce vatandaş, Giresun Adliyesi'ne yürüyerek hukuk mücadelesine destek verdi.

17.03.2025 18:55  Güncelleme: 20:24
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(GİRESUN) -Mülkiyeti Giresun Belediyesi'ne ait olan ve 1933 yılından bu yana halkın kullanımına ait olan tarihi Taşbaşı Parkı'nın, Sultan Selim Hanı Evvel Bin Bayezit Hanı-ı Sani Vakfı'na devredilmesine yönelik tepkiler sürerken, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, vatandaşlarla beraber Giresun Adliyesi'ne yürüyerek parkın yeniden belediyeye devredilmesi için tapu iptal ve tescil davası açtı.

Giresun Belediyesi'nden alınarak bir vakfa devredilen Taşbaşı Parkı'nın yeniden belediyeye devri için dava açıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Dr. Gökhan Şenyürek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş, Taşbaşı Parkı'ndan Giresun Adliyesi'ne yürüdü. Köse, kendisine eşlik eden bini aşkın yurttaşla beraber Giresun Adliyesi'ne gelerek, Taşbaşı Parkı'nın yeniden Giresun Belediyesi'ne devredilmesi için tapu iptal ve tescil davası dilekçesini teslim etti.

Adliye çıkışında kendisine eşlik eden kalabalığa hitap eden Köse, şu açıklamalarda bulundu:

"Giresun'umuzun en tarihi alanlarından biri olan, herkesin gönlünde özel anıları bulunan Taşbaşı Parkı ile ilgili önemli bir adım atıyoruz. Giresun Belediyesi olarak, hukuksuz bir şekilde elimizden alınan parkın, tapusunun iptali ve yeniden belediyemize devri için dava açtık. Bugün, adliyeye sunduğumuz dilekçe ile halkın parkına sahip çıkma mücadelemizi resmen başlatmış bulunuyoruz.

"Bu mirası korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur"

Taşbaşı Parkı, sadece bir yeşil alan değil halkımızın sosyal yaşamının bir parçası ve cumhuriyet döneminin hatıralarını yaşadığı tarihi bir parktır. Giresun halkının bu parkta anıları, geçmişi ve hakkı vardır. Ancak bugün, bu hakkın hukuksuz bir şekilde gasp edilmesine tanıklık ediyoruz. Burada konu cami değildir. Konu, cami adı kullanılarak halkın duygularını istismar ederek Giresun Belediyesi'ne ait bir alanın üzerine çökme çabasıdır. Hepinizin bildiği gibi, Taşbaşı Parkı'nda bahsedilen yapılardan geriye tek bir iz bile kalmamıştır.

Bugün burada halk olarak adalet arıyoruz. Giresun halkı, kendi hakkına sahip çıkmak için bir araya gelmiştir. Bu hukuksuzluğun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Çünkü bugün bu park gasp edilirse, yarın yine ne olduğu belirsiz birileri sizin evinize, arsanıza ya da taşınmazınıza eski fotoğraflarla gelip, 'Burası tarihi eserdi, buraya tarihi eser yapılacak' diyerek hakkınızı elinizden almaya çalışabilir. İşte tam da bu yüzden buradayız. Bizler, Giresun'un geleceği için halkın menfaatini gözeterek, adalet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu park, Giresun'un tarihine, kültürüne ve halkına aittir. Bu mirası korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Giresun'a sahip çıkmak, her bir vatandaşımızın hakkını korumak Giresun halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak benim en temel görevimdir."

"Hakkımızı arayacağız"

Köse'ye destek veren CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise "Giresun tarihi ve sosyal dokusuyla tam bir Cumhuriyet kentidir. Taşbaşı Parkımız da Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Giresun için sembolleşmiş bir alandır. Yıllardır açık hava sinemaları ve çeşitli etkinliklerle halkımız burayı park olarak kullanmaktadır. Hepimizin anılarının olduğu, kent kültürümüzün bir parçası olan Taşbaşı Parkı, maalesef restorasyon adı altında hiçbir kalıntı olmamasına rağmen bir vakfa devredilmek isteniyor. Biz bugün binlerce kişi anılarımıza sahip çıkmak için Taşbaşı'ndan çıkıp, adliyeye geldik. Daha önce de söylemiştik; hukuksal süreci başlatacağız ve hakkımızı arayacağız diye. Bugün davamızı açtık. Taşbaşı Parkı Giresunlunundur, Giresun halkınındır ve gelecek nesillerimizindir. Onun için bugün buradayız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Taşbaşı Parkı İçin Adalet Arayışı: Giresun Belediyesi Dava Açtı - Son Dakika

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