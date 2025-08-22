Taşgüney Köyü\'nde Yol Sorunu Çözülmedi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyüne ulaşım sağlayan yol, 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından hala yapılmadı. Aradan geçen dört yıla rağmen kalıcı bir çözüm üretilmemesi, bölge halkının tepkisine neden oldu. Özellikle kış aylarında ulaşıma kapanan yol, köy sakinleri ve okul servisi kullanan öğrenciler için büyük risk oluşturuyor.

Yol, heyelan nedeniyle güvensiz hale geldi

Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyü Aktaş Mahallesi mevkisindeki yol, 2021'deki selin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle büyük risk taşıyor. Bölgede toplanan köylüler, ilçe merkezine bağlantılarını sağlayan bu yol için kalıcı çözümler istiyor. Köy Muhtarı Gültekin Gür, "Sel esnasında yolumuz kaymıştı. O günden bu yana yol bu halde. Defalarca talepte bulunduk ancak bir gelişme yok. Burası aynı zamanda okul servisinin kullandığı güzergah. İstinat duvarı ya da taş duvar yapılmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değil" dedi.

"İlla bir kaza mı olsun?"

Köy sakinlerinden Selami Erünsal ve Coşkun Ersoy, yetkililere seslenerek yolun tehlikelerine dikkat çekti. Selami Erünsal, "Milletvekilimize söyledik ancak ilgilenen olmadı. Kaç senedir bu yol böyle. İlla ki bir kaza mı olsun, insanlar zarar mı görsün?" diye sordu. Coşkun Ersoy ise "İnsanlar dalgın olabiliyor, bir anda fark edemeyebilir. Devlet büyüklerimizin bu sorunu çözmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için büyük tehlike

Taşımalı eğitim sisteminde yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren Müslüm Ersoy, "Çocuklarımız servisle bu yoldan okula gidiyor. Kar yağdığı zaman bu çocuklar okula gidemiyor. Yol kopmuş gidiyor. Araçlar çökecek korkusuyla zar zor geçiyor. Bu yüzden yolumuzun acilen yapılmasını istiyoruz" diyerek endişelerini paylaştı.

Vatandaşlar, her geçen gün daha fazla risk taşıyan yolun, geçici çözümler yerine kalıcı önlemlerle güvenli hale getirilmesini bekliyor. - SİNOP