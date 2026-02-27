Taşkın Kontrol Tesisleri Durumu Değerlendirildi - Son Dakika
Taşkın Kontrol Tesisleri Durumu Değerlendirildi

27.02.2026 14:21
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, taşkın kontrol tesislerinin güncel durumunu değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yapımı süren taşkın kontrol tesislerinin son durumu, Bölge Müdürü Fatih Kişi başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Giresun illerinde inşaat çalışmaları devam eden projelerde gelinen aşamalar masaya yatırıldı. Yüklenici firma temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, devam eden işlere ilişkin sunumlar yapılarak 2026 yılı çalışma hedefleri istişare edildi.

Toplantıda Bayburt'ta yapımı süren projeler de ele alınarak, Kozluk köyü, Yukarı Dikmetaş Köyü Pöhrenkbaşı Deresi ve yan kollar, Arpalı Beldesi Çoruh Nehri rehabilitasyonu, Bayraktar köyü ikmali ile Oruçbeyli köyü 2. Kısım taşkın kontrol tesislerinin mevcut durumları değerlendirildi.

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki taşkın kontrol yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi ve projelerin hedeflenen sürede tamamlanması planlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
