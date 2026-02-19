Taşköprü'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu

Taşköprü\'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu
19.02.2026 21:02  Güncelleme: 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde düzenlediği iftar programıyla yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, vatandaşlarla birlikte iftar açarak dayanışma mesajı verdi.

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programında yüzlerce kişi birlikte iftar açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi ile hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında, her gün vatandaşlar oruçlarını birlikte açacak. Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Arslan, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

İftar programında konuşan Başkan Arslan, "Bu akşam Ramazan'ın ilk gününün ilk iftarını icra ediyoruz. Vatandaşlarımızla her akşam yaklaşık 300 civarında vatandaşın iftar ettiği bu ortamı hazırladık. Bizim amacımız vatandaşlarımız da her an iç içe olmak, onların bu manevi anı iklimi onlarla birlikte yaşamak. Genel olarak bu konuda her akşam bir hayırsever vatandaşımız bu yemeğin verilmesinde finansman oluyor. Taşköprü Belediyesi olarak biz de bunu organize ediyoruz. Belediye çalışanlarımızın da bu konuyu yakından takip etmesiyle vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etme imkanı buluyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Başkan Arslan, "Her yıl yaptığımız gibi yine özellikle çocuklarımız için geleneksel Ramazan eğlenceleri programımıza Cuma günü başlayacağız inşallah. Ailelerimizi, çocuklarımızı açık hava düğün salonunda yapılacak bu programa bekliyorum. Güzel, eğlenceli hem yavrularımız için hem de geleneklerimizi unutmama anlamında hem maneviyatı hem de o geleneklerin tekrar yaşaması noktasında da güzel anlar olacak. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşköprü'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:08:43. #7.11#
SON DAKİKA: Taşköprü'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.