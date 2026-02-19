Taşköprü\'de yüzlerce kişi iftar sofrasında buluştu

Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programında yüzlerce kişi birlikte iftar açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi ile hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında, her gün vatandaşlar oruçlarını birlikte açacak. Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Arslan, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

İftar programında konuşan Başkan Arslan, "Bu akşam Ramazan'ın ilk gününün ilk iftarını icra ediyoruz. Vatandaşlarımızla her akşam yaklaşık 300 civarında vatandaşın iftar ettiği bu ortamı hazırladık. Bizim amacımız vatandaşlarımız da her an iç içe olmak, onların bu manevi anı iklimi onlarla birlikte yaşamak. Genel olarak bu konuda her akşam bir hayırsever vatandaşımız bu yemeğin verilmesinde finansman oluyor. Taşköprü Belediyesi olarak biz de bunu organize ediyoruz. Belediye çalışanlarımızın da bu konuyu yakından takip etmesiyle vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etme imkanı buluyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Başkan Arslan, "Her yıl yaptığımız gibi yine özellikle çocuklarımız için geleneksel Ramazan eğlenceleri programımıza Cuma günü başlayacağız inşallah. Ailelerimizi, çocuklarımızı açık hava düğün salonunda yapılacak bu programa bekliyorum. Güzel, eğlenceli hem yavrularımız için hem de geleneklerimizi unutmama anlamında hem maneviyatı hem de o geleneklerin tekrar yaşaması noktasında da güzel anlar olacak. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU