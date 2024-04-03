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Taşova'nın yeni belediye başkanı Ömer Özalp: "Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız"

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, "Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz" dedi.

Taşova'da 1977 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kadir Torun ile belediye başkanlığını kazanan CHP, 47 yıl sonra aynı sevinci yaşadı. Mazbatasını alan Ömer Özalp Taşova Belediyesi önünde zaferini kutladı.

Vatandaşlarla birlikte dua eden Belediye Başkanı Özalp, "İlçemizde 10 yıldır belediye başkanlığı yapan başkanımız Bayram Öztürk'e hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz hiç eleştirel muhalefetlik yapmadık. Hep önerilerle geldik" diye konuştu. Kendisine teşekkür ettiği önceki başkan AK Parti'li Bayram Öztürk'ten görevi devralan Ömer Özalp, "Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz. Takıldığımız her yerde birlikte istişareler yapabilecek bir başkanımızdı" şeklinde konuştu.

Özalp'i kutlayan Bayram Öztürk, "Sevinmek en doğal hakkınızdır. Üzülmek benim için geçerli değildir. Taşova'yı belli bir mesafeye getirdik. Bizim bıraktığımız noktada yeni başkanımızı bundan sonra yapacaklarında doğru yaptığı sürece destekleme noktasında mükellefiz. Taşova'da kim taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Biz onun yanındayız" ifadelerini kullandı.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol da Ömer Özalp'ı tebrik etti.