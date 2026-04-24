Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi

Afyonkarahisar'da bir hastanede gerçekleştirilen yangın tatbikatında, görevliler aslında canlı olan arkadaşlarını tatbikatın gerçeğe uygun olması için sedyeden alarak cenaze aracına götürmek üzere tabuta koydular.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Şuhut Devlet Hastanesi, yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapsamında geniş katılımlı bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmayan senaryoları ve kurumlar arası koordinasyonuyla dikkat çekti. Tatbikat senaryosuna göre hastanenin arka bölümünde, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Yangının büyümesiyle birlikte Şuhut Belediyesi İtfaiyesi olay yerine sevk edilerek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Tedbir amacıyla cerrahi servis ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar hastane bahçesine tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardından olayda yaralanan bir kişi senaryo gereği hayatını kaybetti. Bunun üzerine tatbikata katılan görevliler aslında canlı olan arkadaşlarını tatbikatın gerçeğe uygun olması için sedyeden alarak cenaze aracına götürmek üzere tabuta koydular.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine bir kez daha dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR