Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi - Son Dakika
Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi

Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi
24.04.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Afyonkarahisar'da bir hastanede gerçekleştirilen yangın tatbikatında, görevliler aslında canlı olan arkadaşlarını tatbikatın gerçeğe uygun olması için sedyeden alarak cenaze aracına götürmek üzere tabuta koydular.

Afyonkarahisar'da bir hastanede gerçekleştirilen yangın tatbikatında, görevliler aslında canlı olan arkadaşlarını tatbikatın gerçeğe uygun olması için sedyeden alarak cenaze aracına götürmek üzere tabuta koydular.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Şuhut Devlet Hastanesi, yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapsamında geniş katılımlı bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmayan senaryoları ve kurumlar arası koordinasyonuyla dikkat çekti. Tatbikat senaryosuna göre hastanenin arka bölümünde, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Yangının büyümesiyle birlikte Şuhut Belediyesi İtfaiyesi olay yerine sevk edilerek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Tedbir amacıyla cerrahi servis ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar hastane bahçesine tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardından olayda yaralanan bir kişi senaryo gereği hayatını kaybetti. Bunun üzerine tatbikata katılan görevliler aslında canlı olan arkadaşlarını tatbikatın gerçeğe uygun olması için sedyeden alarak cenaze aracına götürmek üzere tabuta koydular.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine bir kez daha dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:33:29. #7.12#
SON DAKİKA: Tatbikat için canlı canlı tabuta girdi - Son Dakika
