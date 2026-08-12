Tatil Öncesi Evcil Hayvan İpuçları

Eskişehir'de kliniği bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, tatil için şehir dışına çıkan evcil hayvan sahiplerine evde tek bırakılacak kedi ve köpekler için oluşabilecek olumsuz durumlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesi ile tatil sezonu açıldı. Vatandaşlar tatil yerlerini şehir dışına çıkarak değerlendirmeye başladı. Yaklaşık 9 senedir Uzm. Veteriner Hekimlik yapan Tuğçe Kara, kedi ve köpeklerin evde tek bırakılmaması, gerekirse hayvan otellerine götürülmesini tavsiye etti.

"Kediler için kedi otelleri de bir stres kaynağı olabiliyor"

Evcil kedi sahibi olan ve uzun süreli tatil planı olan vatandaşlara uyarılarda bulunan Kara, "Bu durum kedi ve köpekler için farklılık gösterebiliyor. Eğer kısa süreli bir tatilse kedileri evde bırakmak daha iyi. Çünkü kediler stresli hayvanlar. Yolculuk olsun, farklı bir ev olsun onları çok strese sokabiliyor. Fakat arada eve mutlaka bir komşu, arkadaş, eş dostun gelip mamaları ve suları eksik mi kontrol etmeleri gerekiyor. Bir iki saat onlarla evde vakit geçirip durum idare edilebilir. Bu kısa vakitte ise hayvanın herhangi hastalığı var mı kontrol edilmeli. Tatile gideceğimiz bölge de önemli bizim için. Mutlaka gideceğimiz yer ile iletişime geçip hayvanlar için uygun bir alan var mı yok mu onları da teyit etmek gerekiyor.

Bir diğer alternatif de kedi otelleri ya da köpek otellerine bırakmak da düşünülebilir. Fakat kediler için kedi otelleri de bir stres kaynağı olabiliyor. Farklı bir ortam, kafes ortamı ve diğer hayvanlar bu strese neden olabiliyor. Ama evde bakacak kimsemiz yok ise kedileri evde yalnız bırakmaktansa aşılı hayvanları alan kedi otelleri düşünülebilir" dedi.

"Köpekleri evde bırakmayı çok uygun bulmuyoruz"

Köpek sahiplerine ayrı önerilerde bulunan Tuğçe Kara, "Köpekleri bir iki gün bile olsa evde bırakmayı çok uygun bulmuyoruz. Onlar çünkü çok daha hareketli canlılar, belli bir enerji atma istekleri olabiliyor. Duygusal olarak da yalnız kalmaya çok istekli değiller. Köpekler için şartlar uygunsa eğer yolculuğa da kedilere göre daha rahat adapte olabildikleri için yanlarında götürmeleri daha mantıklı. Eğer uygun bir ortam yoksa uygun alanı olan, temiz ve güvenilir olan köpek otellerine bırakmak doğru olur" şeklinde konuştu.

"Kediden tiksinmeyen kişileri seçmek önemli"

Kedi kumlarının temizliği hakkında da konuşan Kara, "Kedilerin kumlarını temiz tutmak önemli. Emanet olarak bırakacağımız arkadaşı seçerken de bu konularda ona güvenebileceğiniz, kediden tiksinmeyen, temizliğini yapabilecek kişiler önemli. Çünkü kediler çok kumları pis olduğunda kuma girmek istemezler, sağa sola idrar ve dışkı çıkışı yapabilirler. Bakacak kişiyi seçerken bunlar hakkında da konuşup yardımcı olmasını istersek daha doğru olur. Kum temizleme sıklığı evde bulunan kedi sayısı, dışkılama, idrar çıkışına bağlı olarak değişir. Tabii biz günlük temizliği öneriyoruz tek kediler için ama evde 3-4 kedi varsa gün içerisinde en az günde iki kez temizlemeyi tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.