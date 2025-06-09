Kurban Bayramı tatilinin bitmesini beklemeden dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitmesine 1 gün kala erkenden yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Tatilciler Dönüş Yolculuğuna Başladı - Son Dakika
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