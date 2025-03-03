Tatlı Alırken Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tatlı Alırken Dikkat!

Tatlı Alırken Dikkat!

Kayseri'de merdiven altı tatlı üretimine dikkat çeken Aydemir, vatandaşları uyardı.

03.03.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir; Ramazan ayında özellikle merdiven altı olarak adlandırılan ve nerede üretildiği belli olmayan tatlıların piyasaya çıktığını söyleyerek, "Vatandaşlar iş yerlerine girdiklerinde ruhsatlarına ve çalışma izinlerine dikkat etsinler"

Yönetim kurulu ile birlikte iş yerlerini merdiven altı üretim konusunda ziyaret ettiklerini söyleyen Altan Aydemir; "Biz göreve geldiğimizde her zaman da diyoruz ve her zaman kontrol yapıyoruz. Ben de ekibimle birlikte, yönetimdeki arkadaşlarımızla tatlı yerlerinde denetleme değil ama ziyaret ediyoruz oraları. Olumsuz gördüğümüzde de uyarıyoruz ve de sonradan Ramazan'ın 2., 3. günü merdiven altı şeyler çıkıyor tatlı üretenler ya da neyi nerede ürettiği belli olmayan yerler. Biz vatandaşımıza her zaman şunu söyledik; güvendiği ve bildiği yerlerden alsınlar. İş yerine girdiğinde ruhsatı var mı, buranın çalışma izni var mı ve Tarım Müdürlüğü'nün levhaları var mı orada onlara dikkat etmelerini rica ediyorum. Ramazan boyunca da hakikaten birçok yerlerde tatlı satılıyor. Biz de bunların birçoğunda önüne geçtik ama yine de peyderpey de olsa aralardan çıkıyorlar" dedi.

Aydemir, vatandaşların tatlılarını güvendikleri ve bildikleri yerlerden almaları gerektiğini söyleyerek, "Bunu da kontrol ediyoruz. Dikkat etmelerini önemli rica ediyorum. Çünkü güvendiği ve bildiği yerlerden alırsa hiçbir sorun sıkıntı yaşamazlar ve üzerinde de örneğin kadayıf aldığında etikete dikkat etmelerini istiyoruz. Üzerinde etiket olmasını, bu ürünün hangi firmaya ait, hangi marka olduğunu görmelerini özellikle rica ediyoruz. Dediğimiz gibi ruhsatı var mı, çalışma izni var mı ve de girdiklerinde o levhalara dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Alışveriş, kayseri, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatlı Alırken Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:54:46. #7.12#
SON DAKİKA: Tatlı Alırken Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.