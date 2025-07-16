Tatvan\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Tatvan Yaşam AVM önünde devam eden program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Program kapsamında şiirler okundu, ilahi dinletisi sunuldu ve katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca 15 Temmuz'u anlatan slayt ve film gösterimi yapıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Tatvan'da da gece sela okunmasıyla program sona erdi.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimize komşudurlar. ve yine biliyoruz ki Rabbim şehitlerimizi Sevgili Habibi'nin Livaü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında şereflendirsin. Bizi de onlarla beraber şerefyab etsin. Bu hain girişim sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Hak Teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın. Evlatlarımızı bizden kimse koparamasın, ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın."

Programa Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Bayram Barış, Tatvan Garnizon Komutan Vekili Albay Sertaç Özkal, Askeralma Başkanı Albay Metin Şimşek, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, Tatvan Belediye Başkan Vekili İzzettin Pirbudak, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, gazi ve şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS