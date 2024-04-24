Tatvan'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Tatvan'da 23 Nisan coşkusu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

24.04.2024 00:35  Güncelleme: 00:50
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Tatvan'da 23 Nisan coşkusu

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösterimi, şiirler ve gösterilerin yapıldığı programda konuşan Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "Bu tarihi günü Atatürk; geleceğimizin teminatı olarak çocuklarımıza ve bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Bizler için 23 Nisan sıradan bir tarih değildir. Esaret altına alınmak istenen bir milletin, bu esareti kabul etmemesinin tüm cihana ilanıdır" dedi.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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