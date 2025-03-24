Tatvan\'da Camii ve Gençlik Merkezi Ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, beraberindeki kurum amirleriyle yapımı tamamlanmak üzere olan Mescidi Aksa Camisi'ni ve Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Demir, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte ilk olarak Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Mescidi Aksa Camisi'ni ziyaret etti. Hayırseverlerin, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla 2023 yılında yapımına başlanan caminin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Demir, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında yetkililerden caminin son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Demir, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen bu tür projelerin toplum için önemli olduğunu vurguladı.

Ardından Esentepe Mahallesi'nde İlçe Müftülüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2024 yılında yapımına başlanıp bu yıl tamamlanarak hizmete açılan Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kaymakam Demir, merkezin gençlere hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Demir, gençlerin sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayacak bu merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİTLİS