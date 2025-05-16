Tatvan\'da çevre yolu ikmal ihalesi tamamlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çevre yolu ikmal ihalesi tamamlanarak onaylandı.

Projeyle birlikte şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azalması ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Tatvan halkı için büyük önem taşıyan bu yatırımla, ilçenin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, projeyi yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Hemşerilerimizin merakla beklediği Tatvan Çevre Yolu ikmal ihalesi tamamlandı ve onaylandı. İlçemiz için hayırlı olsun. Bu büyük ve önemli yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS