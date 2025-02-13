Tatvan\'da Kar Yağışı Beyaz Bir Manzara Oluşturdu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

İlçe genelinde aralıklarla devam eden yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırırken, şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşlar ise karın bereketiyle birlikte Tatvan'ın kış manzarasının tadını çıkardı.

Kar yağışının ilerleyen günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BİTLİS