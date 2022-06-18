Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

18.06.2022 13:06

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Milyonlarca adayın emeklerinin karşılığını almak için sabırsızlıkla beklediği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Bitlis il merkezi ile birlikte sınavların yapıldığı merkezlerden biri olan Tatvan ilçesinde de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlere gelmeye başladı. ÖSYM'nin 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını günler öncesinden duyurmasına rağmen bazı adaylar yine ancak sınava son dakika yetişti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler arama ve evrak kontrolünden sonra sınav merkezlerine alınmaya başladı. Öğrenciler sınavın başlamasıyla birlikte ter dökmeye başlarken, aileleri ise okul bahçesinde dua ederek sınavın bitmesini bekliyor. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan AYT'ye girecek.

YORUMLAR
500
Tatvan'da minikler mezuniyet heyecanı yaşadı Tatvan'da minikler mezuniyet heyecanı yaşadı Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi
Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, TYT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 13:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da öğrencilerin YKS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement