Tatvan\'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 dakikalık sağanak nedeniyle yollar dere gibi aktı ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi.

Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağışa ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken evinde olan vatandaşlar ise böyle bir yağışı hayatları boyunca görmediklerini söyledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara sebep olurken cadde ve sokaklar ise beyaza büründü. Çarşı merkezinde adeta sel yaşanırken vatandaşlar karşıdan karşı geçmekte zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar ise doludan dolayı araçlarının zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi. - BİTLİS