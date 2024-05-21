Tatvan'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tatvan'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi

Tatvan\'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yollar dere gibi aktı ve araçlara zarar verdi. Vatandaşlar evlerinde olmalarına rağmen böyle bir yağışı hayatları boyunca görmediklerini belirtti. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için battaniye serdi.

21.05.2024 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 dakikalık sağanak nedeniyle yollar dere gibi aktı ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi.

Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağışa ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken evinde olan vatandaşlar ise böyle bir yağışı hayatları boyunca görmediklerini söyledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara sebep olurken cadde ve sokaklar ise beyaza büründü. Çarşı merkezinde adeta sel yaşanırken vatandaşlar karşıdan karşı geçmekte zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar ise doludan dolayı araçlarının zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Yağan, Doğal Afet, Hava Durumu, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
19:51 Isparta’da Eğirdir Gölü’nde 7 adet el bombası bulundu Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 00:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da Sağanak ve Dolu Yağışı: Yollar Dere Gibi Aktı, Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement