Tatvan\'da Tarımda Teknoloji Dönemi

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Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen "DAP ile Tarımın Geleceği Dronelar" ve "DAP ile Tarım 4.0 Erken Uyarı Sistemleri" projelerini inceledi.

Bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiş olan "DAP ile Tarımın Geleceği Dronelar" ve "DAP ile Tarım 4.0 Erken Uyarı Sistemleri" projeleri ile çevre dostu çözümler sunularak, verimlilik artışının sağlanması amaçlanıyor. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir de, tarımsal üretimde hayata geçirilen teknolojik yatırımları yerinde inceleyerek, projelerle ilgili bilgi aldı.

"Erken uyarı sistemi ile verimlilik artışı"

İlk olarak teknolojik yatırım projelerinden biri olan "DAP ile Tarım 4.0 Erken Uyarı Sistemleri" projesine dair yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Demir, proje kapsamında ilçenin Adabağ, Güntepe ve Yelkenli köyleriyle Yeşilmezra ve Karşıyaka mahalleleri olmak üzere 5 farklı lokasyona kurulan "Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları" sayesinde, tarım üreticilerinin hava durumu, toprağın nem durumu ve diğer iklimsel veriler doğrultusunda erken uyarı alabileceğini ifade etti. Bu sayede, ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılabileceğine dikkat çeken Kaymakam Demir, gereksiz ilaçlama ve ürün israfının da önüne geçilmiş olacağını vurguladı. Ayrıca, ilçede özellikle domates, kuru fasulye, elma ve ceviz gibi tarımsal ürünlerin üreticileri, bu sistemle ürün kalitesini artırırken maliyetleri de kontrol altında tutabileceğini kaydetti.

"Dronlarla tarımda yeni bir dönem başlıyor"

Kaymakam Dr. Remzi Demir, daha sonra "DAP ile Tarımın Geleceği Dronelar" projesi çerçevesinde kullanılan dronu inceledi. Projenin tarımsal üretim alanlarında pestisit ve gübre uygulamalarını daha kontrollü, çevre dostu ve verimli hale getirmeyi hedeflediğini belirten Kaymakam Demir, bu tür projelerin ilçedeki tarımsal kalkınmayı destekleyeceğini ve üreticilerin teknolojiyi etkin kullanarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacaklarını anlattı. Dronların ürünlerdeki hastalık ve zararlılara karşı zamanında ve doğru miktarda ilaçlama yapılmasını sağlayacağını dile getiren Kaymakam Demir, bu uygulamalar sayesinde pestisitlerin toprak, su ve çevreye olan olumsuz etkilerinin minimize edileceğini ifade etti.

Öte yandan, Tatvan'da tarım sektöründe önemli gelişmelere yol açacak bu projeler, bölgedeki üreticilere önemli fırsatlar sunarken, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak. - BİTLİS