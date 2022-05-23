Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor

23.05.2022 10:07

Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyorBİTLİS Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor

BİTLİS Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan ilçesine Suriye üzerinden gelen toz taşınımının yol açtığı toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede arabalar toz içinde kaldı. Vatandaşlardan Gökmen Çelik, sabah uyandığımda her yerin toz altında olduğunu belirterek, "Neredeyse göz gözü görmüyordu, arabalar toz içerisindeydi" dedi.

Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bitlis, Suriye, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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