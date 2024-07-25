Tatvan'da Yaz Spor Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Tatvan'da Yaz Spor Kursları Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik açılan çeşitli spor kursları yaz aylarında devam ediyor. Futbol, voleybol, basketbol, tekvando, judo, güreş, jimnastik, kickboks ve eskrim gibi popüler branşların yanı sıra farklı spor dallarında da düzenlenen kurslarla gençlerin yaz tatillerini verimli ve aktif bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor. Kurslara katılan gençler, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem fiziksel hem de mental olarak güçleniyorlar. Kurslar tamamen ücretsiz ve halka açık olup, kayıtlar devam etmektedir.

25.07.2024 19:01
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Tatvan'da yaz spor kursları devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik açılan çeşitli spor kursları devam ediyor.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yaz aylarında gençlere yönelik çeşitli spor kursları düzenliyor. Futbol, voleybol, basketbol, tekvando, judo, güreş, jimnastik, kickboks ve eskrim gibi popüler branşların yanında farklı spor dallarında da düzenlenen kurslarla gençlerin yaz tatillerini verimli ve aktif bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor. Katılımcılara hem spor becerilerini geliştirme hem de sosyal becerilerini artırma fırsatı da sunan kurslara katılan gençler, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem fiziksel hem de mental olarak güçleniyorlar.

Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu kurslar aracılığıyla sporun yaygınlaştırılmasını ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan antrenör Gürkan Turhan, "Kurlarımız haziranın ilk haftasında başlayıp, eylülün ilk haftası bitecektir. Ama genel olarak yılın 12 ayı çalışmaktayız. Kurslarımızda toplamda 10 ve üzeri branşımız, binin üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır. Kurslarımız tamamen ücretsiz ve halka açıktır. Buraya gelip kayıtları yapmaları için aşağıda danışmanlarımızla birlikte bize yönlendirilip boş, uygun saatler ve günler olduğu müddetçe kurslarımıza kayıtlar olmaya devam edeceğiz. Fakat 18 yaş altında çocukları kesinlikle velisiz almıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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