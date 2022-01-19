Tatvan'da yoğun kar yağışı - Son Dakika

- Tatvan'da yoğun kar yağışı

Okullar tatil edildi, karayolu ulaşıma kapatıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, yolları ise ulaşıma kapandı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verilirken, ilçe merkezine bağlı köy yolları ise kapandı. Vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorlanırken, görüş mesafesinin sıfıra düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra eğitim öğretime yarım gün ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Bitlis- Van karayolunun 29 ile 38 kilometreleri arasında yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.