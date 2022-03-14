Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor

14.03.2022 11:05
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'ndeki filografi kursuna katılan kadınlar şaheserler ortaya çıkarıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'ndeki filografi kursuna katılan kadınlar şaheserler ortaya çıkarıyor.

Tatvan Belediyesi bünyesinde kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak ve meslek edindirmek amacıyla açılan çeşitli kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyor. Bu kurslardan biri olan filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarma teknikleri öğrenerek sabırla ördükleri tellerden şaheserler ortaya çıkarıyor. Filografi kursunda usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri belediye bünyesinde açılan dükkanda satarak gelire dönüştürüyor.

Filografi sanatının Osmanlıdan günümüze geldiğini belirten Usta Öğretici Günay Çetin, "Burada kurs hocası olarak görev yapıyorum ama aynı anda gelip filografi dersinde de bu sanatı yapıyorum. Filografi sanatı çok güzel ve Osmanlı devrinden kalma bir sanattır. Çivi üzerine telle yapılıyor. O günden bugüne kadar ulaştırmak güzel bir marifettir. Bunu bizim gerek öğrencilerimiz olsun, gerek bayanlarımız olsun yapıp aynı anda satıyorlar. Hem evlerine katkıda bulunuyorlar hem de motive oluyorlar. Kadınlar buraya geldiklerinde huzurlu oluyorlar ve evlerine huzurlu gidiyorlar. Böyle yerlere erkeklerin engel koymaması gerektiğini düşünüyorum. Bütün kadınlar ayaklarının üzerinde durmasını bilmeli. Elleriyle yaptıkları şeyleri satıp para kazanarak ekonomik bir destekte bulunmalıdır. Böyle bir hizmeti sunduğu için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz mutluyuz, umuyoruz ki gelen öğrencilerimiz de bizlerle mutlu olurlar" ifadelerini kullandı.

Hem hizmetini yaptığını hem de kurslardan yararlandığını ifade eden belediye personeli Adile Tüzer ise "Burada belediye çalışanıyım. Hem hizmetimi yapıyorum hem de filografi, kokulu taş gibi kurslara katılıyoruz. Spor salonumuz var. Spor salonundan da faydalanıp sporumuzu yapıyoruz. Burada hepimiz bir aile olduk. Arkadaş ortamı yaparak çevremiz genişledi. Allah belediye başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor
Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor

YORUMLAR
500
Başkan Geylani kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Geylani kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi Tatvan'da bowling turnuvası sona erdi Tatvan'da bowling turnuvası sona erdi

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement