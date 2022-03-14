Tatvanlı kadınlar filografi kursunda şaheserler üretiyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'ndeki filografi kursuna katılan kadınlar şaheserler ortaya çıkarıyor.

Tatvan Belediyesi bünyesinde kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak ve meslek edindirmek amacıyla açılan çeşitli kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyor. Bu kurslardan biri olan filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarma teknikleri öğrenerek sabırla ördükleri tellerden şaheserler ortaya çıkarıyor. Filografi kursunda usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri belediye bünyesinde açılan dükkanda satarak gelire dönüştürüyor.

Filografi sanatının Osmanlıdan günümüze geldiğini belirten Usta Öğretici Günay Çetin, "Burada kurs hocası olarak görev yapıyorum ama aynı anda gelip filografi dersinde de bu sanatı yapıyorum. Filografi sanatı çok güzel ve Osmanlı devrinden kalma bir sanattır. Çivi üzerine telle yapılıyor. O günden bugüne kadar ulaştırmak güzel bir marifettir. Bunu bizim gerek öğrencilerimiz olsun, gerek bayanlarımız olsun yapıp aynı anda satıyorlar. Hem evlerine katkıda bulunuyorlar hem de motive oluyorlar. Kadınlar buraya geldiklerinde huzurlu oluyorlar ve evlerine huzurlu gidiyorlar. Böyle yerlere erkeklerin engel koymaması gerektiğini düşünüyorum. Bütün kadınlar ayaklarının üzerinde durmasını bilmeli. Elleriyle yaptıkları şeyleri satıp para kazanarak ekonomik bir destekte bulunmalıdır. Böyle bir hizmeti sunduğu için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz mutluyuz, umuyoruz ki gelen öğrencilerimiz de bizlerle mutlu olurlar" ifadelerini kullandı.

Hem hizmetini yaptığını hem de kurslardan yararlandığını ifade eden belediye personeli Adile Tüzer ise "Burada belediye çalışanıyım. Hem hizmetimi yapıyorum hem de filografi, kokulu taş gibi kurslara katılıyoruz. Spor salonumuz var. Spor salonundan da faydalanıp sporumuzu yapıyoruz. Burada hepimiz bir aile olduk. Arkadaş ortamı yaparak çevremiz genişledi. Allah belediye başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu. - BİTLİS