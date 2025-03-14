Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas'ta öğretim gören üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Vatandaşlarla iç içe olarak herkesin şikayetlerini dinlemek ve çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık son programında öğrencilerle bir araya geldi. Tavas'ta eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine misafir olan Başkan Tatık, gençlerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası kafeye geçen Başkan Tatık ve gençler çay eşliğinde muhabbet etti.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Tatık, "Üniversite öğrencilerimiz Taner ve Hıdır'ın evine iftar ziyareti gerçekleştirdik. Samet, Batuhan, Muhammed ve Mustafa ile birlikte aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini ve kardeşliğini yaşadık. İftar sonrası gençlerle keyifli bir sohbet eşliğinde kahvemizi içtik. Misafirperverlikleri için Taner ve Hıdır'a, güzel sohbetleri için tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ