Tavas Mahalleler Ligi'nde Şampiyon Yeni Mahalle Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tavas Mahalleler Ligi'nde Şampiyon Yeni Mahalle Oldu

Geniş Video İzle

Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen Futsal Mahalleler Ligi finalinde Yeni Mahalle, Tekke Mahallesi'ni 5-3 yenerek şampiyonluk elde etti. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup spor yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

09.02.2025 13:26  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tavas Mahalleler Ligi'nde şampiyon belli oldu

Belediye personeli ile muhtarlar gösteri maçında karşılaştı

Başkan Tatık: "Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, spor ile uğraşsınlar"

"Tavas güzel bir ilçe, burada siyaset yok, kardeşçe yaşıyoruz"

DENİZLİ - Denizli'de düzenlenen Tavas Futsal Mahalleler Liginde kıran kırana geçen final müsabakasının ardından şampiyon belli oldu. Final müsabakasında karşıya karşıya gelen Yeni Mahalle, Tekke Mahallesini 5-3 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakasından önce Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın da bulunduğu belediye personellerinden kurulu takım, mahalle muhtarlarına karşı gösteri maçı düzenlendi. Final maçından sonra şampiyon takıma ve dereceye giren takımlara ödül takdimi düzenlendi.

Denizli'nin Tavas Belediyesi'nin düzenlediği Mahalleler Ligi Futsal heyecanında final müsabakası oynandı. Final müsabakasında Yeni Mahalle ve Tekke Mahallesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Yeni Mahalle, Tekke Mahallesi'ni 5-3 yenerek şampiyon oldu. Her yaştan futbolseverin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Final müsabakasından önce Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın bulunduğu meclis üyeleri ve belediye personelleri ile kurulan takım, mahalle muhtarları tarafından kurulan takım ile gösteri maçı düzenlendi. Maçın sonunda mahalle muhtarları kazanırken maç seyirciler tarafından beğeni topladı. Turnuvanın finali, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, meclis üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

"Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, spor ile uğraşsınlar"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmaları gerektiğini onun yerine spor ile uğraşmaları konusunda dikkat çekti. Aynı zamanda Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda güzel bir atmosferin olduğunu ve siyasetin olmadığı bir Tavas gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Tatık, "Spora her anlamda destek veriyoruz. Kendimde sahalara çıktım bu yaşta top oynayacağım sakatlanmayız inşallah. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, spor ile uğraşsınlar. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzakta dursunlar hep bir arada sporun kardeşliği ile birlikte olsunlar. Tek dileğimiz bu. Bunun için de bu organizasyonu düzenledik. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile beraber tamamen bizim bütçemiz ile düzenliyoruz. Bütün organizasyonun bütçesi Tavas Belediyesi tarafından karşılandı. Güzel bir organizasyon oldu inşallah sonu da güzel biter diliyorum. Biz güzel bir ekibiz. Güzel bir ilçeyiz. Bizim burada siyaset yok. Kardeşçe yaşıyoruz. Siyasetin olmadığı bir Tavas hayal ediyorduk. İnşallah onu gerçekleştiriyoruz. Bütün halkımız burada ve bu tür organizasyonları inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Final maçının ardından Tavas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Kaymakamı İsmail Demir, turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Kaymakamı İsmail Demir, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı başsağlığı diliyoruz. Bu tür organizasyonların devamı inşallah gelecek. Sporun her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tekke Mahallesi, Yerel Haberler, Yeni Mahalle, Kadir Tatık, Belediye, Denizli, Yerel, Yaşam, Tavas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavas Mahalleler Ligi'nde Şampiyon Yeni Mahalle Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: Tavas Mahalleler Ligi'nde Şampiyon Yeni Mahalle Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.