Tavşanlı\'da anlamlı ikram

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Öz Sağlık-İş Sendikası Kütahya Şubesi, vefat eden üyelerini ve şehitleri anmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi önünde düzenlenen lokma hayrına, sendika başkan ve yöneticileriyle birlikte çok sayıda üye katıldı.

Sendika Başkanı Hatice Başçam yaptığı açıklamada, vefat eden üyelerini hiçbir zaman unutmadıklarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Başçam, "Daha önce Kütahya Şehir Hastanesinde bir lokma hayrı gerçekleştirmiştik. En büyük ilçemiz Tavşanlı ve ikinci olarak burada lokma hayrı gerçekleştirdik. Burada vefat eden üyelerimiz, meslek şehitlerimiz, aziz şehitlerimizin ruhları için bugün de burada hayrımızı gerçekleştirdik. Biz vefat eden üyelerimizi sosyal sendikacılık anlamında hiçbir zaman unutmuyoruz. Gerek üyelerimizin kendilerini gerek ailelerini, özel günlerde, her türlü desteğe ihtiyaçları olduğunda kendilerini ziyaret ediyoruz. Sosyal sendikacılık anlayışıyla, üyelerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tavşanlı temsilcisi Mehmet Samet Gümüş de etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyarak, "Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin yanı sıra, vefat edenlere olan saygımızı da göstermemizi sağlıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA