Tavşanlı\'da Anneler Günü\'ne Özel Anlamlı Etkinlik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Girişimci İş Kadınları Derneği ve Tavşanlı Belediyesi işbirliğiyle Anneler Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Mülayim Tepe'nin huzurlu atmosferinde gerçekleştirilen program, kadınlara keyifli ve dolu dolu bir gün yaşattı.

Etkinlik, sabah saatlerinde Mülayim Tepe'nin doğal güzellikleri eşliğinde yapılan bir doğa yürüyüşü ile başladı. Ardından, Diyetisyen Nurten Gündüz'ün rehberliğinde gerçekleştirilen nefes ve rahatlama seansı ile katılımcılar hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme fırsatı buldu.

Günün devamında, Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü. Dernek üyelerinden Melike Kırmızı, etkinliğin güzelliğine vurgu yaparak, belediye ile işbirliği içerisinde çay, simit ikramı ve akşam sineması etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Tavşanlı Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Eröz ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada Mülayim Tepe Parkı'nda Anneler Günü'nü kutluyoruz. Tavşanlı Belediyesi ile girişimci iş kadınları işbirliğiyle hazırlanan bu program sabah yürüyüşü ile başladı. Şimdi yine bir egzersiz etkinliğimiz olacak. Gün boyu etkinliğimiz var. Gıda ve el işi satışlarımız olacak. Akşama da çok sevdiğimiz bir eski Türk filmi açık hava sineması olacak" ifadelerini kullandı.

Kadınlara özel olarak hazırlanan bu anlamlı gün, Mülayim Tepe'nin açık havasında gerçekleştirilen nostaljik bir Türk filmi gösterimi ile sona erdi. Etkinlik, Tavşanlılı kadınların Anneler Günü'nü birlik ve beraberlik içinde kutlamalarına vesile oldu. - KÜTAHYA