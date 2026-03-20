Tavşanlı\'da bayramlaşmanın ardından güvenlik güçlerine ziyaret

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tavşanlı'da bayram kutlamaları, Belediye Sosyal Tesisleri Meteoroloji Kafe'de gerçekleştirilen geniş katılımlı programla başladı. Siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri ve vatandaşların bir araya geldiği bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü, bayram mesaisindeki güvenlik güçlerini unutmadı.

Program kapsamında Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş ve birim amirlerinden oluşan heyet, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, halkın huzur ve güvenliği için bayram tatili gözetmeksizin görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramı tebrik edildi. Protokol üyeleri, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, devletin her zaman görev başındaki personelin yanında olduğu vurgulandı. Heyet ayrıca ilçedeki asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi alırken, görevli personelle tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA